JOM de Alverca do Ribatejo dá resposta de qualidade com atendimento de excelência

Na JOM de Alverca do Ribatejo, inaugurada a 4 de Abril, os clientes encontram móveis, sofás, eletrodomésticos, decoração, iluminação, utilidades e têxteis com uma boa relação qualidade/preço. Localiza-se junto à Estada Nacional 10 e com horário de funcionamento de segunda-feira a sábado das 10h00 às 19h30, domingo e feriados das 10h00 às 19h00.

Clávio Cristo, director de Marketing do grupo, diz que a abertura da nova loja estava prevista no plano de expansão há algum tempo e que a expectativa é que se venha a afirmar como uma das principais lojas.

“Sabemos que o mercado local é muito competitivo e que existe a oferta de algumas soluções similares em algumas das categorias de produtos que nós trabalhamos, mas é com confiança na qualidade na nossa capacidade de atrair e de satisfazer as necessidades das pessoas e, sobretudo, na excelência do nosso atendimento, que iremos vencer este desafio”, sublinha.

A oferta de produtos é muito vasta com diversas possibilidades para mobilar a casa, que vão desde os móveis até aos elementos de decoração passando também por sofás, colchões, utensílios e utilidades domésticas. Em relação ao mobiliário, o facto da JOM ter produção própria faz com que a marca seja muito competitiva em preços e prazos de entrega.

À frente da JOM de Alverca do Ribatejo está Andreia Mendes, de 33 anos, que trabalha no grupo desde 2019. Chefe de Departamento desde 2022, transita da loja de Corroios, no Seixal, e encara as novas responsabilidades com grande entusiasmo.

“Agarrei com muita força a proposta dos recursos humanos. O que me aliciou mais foi o facto de vir para uma loja a começar do zero. O maior desafio é conseguir agarrar o projecto e criar uma excelente imagem para com o cliente, como é regra na JOM”.