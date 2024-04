Santarém celebra gastronomia local com “Petiscos & Vinhos do Tejo”

A Câmara Municipal de Santarém está a promover a 4.ª edição do evento “Petiscos & Vinhos do Tejo” para celebrar a gastronomia local e os vinhos produzidos e certificados pela comunidade vitivinícola “Vinhos do Tejo”. O evento, que decorre até 5 de Maio, conta com a participação de 27 espaços de restauração/gastrobares na zona urbana de Santarém.

De acordo com a nota de imprensa, os restaurantes e gastrobares participantes terão a oportunidade de servir ao público um petisco e um copo de vinho da região dos Vinhos do Tejo pelo preço de 10 euros. No entanto há descontos de 50% caso os interessados optem por adquirir vouchers de cinco euros no Posto de Turismo de Santarém e participar no passatempo “Rota do Petisco & Vinhos do Tejo”, que incentiva o público a visitar diferentes espaços de restauração e apreciar o maior número possível de petiscos e vinhos da região ribatejana. Os primeiros 15 participantes a visitar dez restaurantes serão premiados com três garrafas de vinho do Tejo.

Na apresentação do evento, que decorreu no Jardim das Portas do Sol, na tarde de 5 de Abril, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e o vice-presidente, João Leite, nos seus breves discursos, agradeceram a colaboração dos restaurantes aderentes e da Comissão Vitivinícola Regional Tejo num projecto que é mais um motivo de atracção de visitantes à cidades.

“No ano da 43ª edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém, que já estamos a preparar, Santarém é já uma referência nacional a nível gastronómico, com restaurantes de grande qualidade e produtos locais que nos deixam orgulhosos e que permitem caminhar no sentido de uma actividade cada vez mais sustentável, o que é possível, tal como o chef Rodrigo Castelo nos tem vindo a mostrar no trabalho que desenvolve no seu restaurante”, referiu João Leite, citado em nota de imprensa onde destaca o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo chef responsável pelo restaurante Ó Balcão, recentemente galardoado com uma estrela Michelin.

Na quarta edição do “Petiscos & Vinhos do Tejo” participam os seguintes espaços: A Burguesita, A Caravela, A Grelha, BlackFrog, Bom Garfo, Casa dos Torricados, Casa Lusitana, Central, Cervejaria Mística, Di Gusto, Dois Petiscos, Dom Nunes, Dom Papinhas, Eva, Flor do Ribatejo, Galinha da Vizinha (Centro, Galinha da Vizinha (Complexo Aquático), Giullieta Pizza & Gelato, Loja das Tradições, Luís dos Leitões, No Corte, O Brazão, O Torgal, Pátio da Graça, Taberna & Mercearia Sebastião, Taberna do Quinzena 1 e Tascá.