Cabana dos Parodiantes em Salvaterra vai reabrir com nova gerência

Rúben Roque, 34 anos, e Guilherme Matos, 28, são a nova gerência da Cabana dos Parodiantes, em Salvaterra de Magos, cuja reabertura está prevista para 1 de Junho. O MIRANTE encontrou-se com os empresários esta tarde de quarta-feira, 17 de Abril. A ideia é manter o conceito do ex-proprietário Fernando Andrade, com algumas melhorias e um toque de modernidade. A produção dos barretes vai retomar em força. Tudo sobre o espaço e os empresários na próxima edição impressa de O MIRANTE.