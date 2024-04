Com as verbas arrecadadas pela venda dos terrenos no concelho de Vila Franca de Xira que pertenceram a empresas de Luís Filipe Vieira ficaria paga parte da dívida ao Novo Banco, que em 2017 rondava os 400 milhões de euros.

Não há interessados nos terrenos do antigo presidente do Alverca e Benfica em VFX

O Novo Banco não encontrou empresários interessados em comprar um conjunto de onze terrenos – dois deles no concelho de Vila Franca de Xira e um no concelho de Benavente - que pertenciam a empresas do ex-presidente do Futebol Clube de Alverca e do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira.

O negócio rondaria os 110 milhões de euros e fontes ligadas ao mercado, citadas pelo jornal Eco, afiançam que o banco estará a consultar potenciais investidores mas a falta de licenciamento de alguns dos terrenos, juntamente com alvarás caducados e solos contaminados, tem preocupado e afastado alguns investidores.

Na carteira de terrenos estão propriedades espalhadas pelo país incluindo duas no concelho de Vila Franca de Xira: a Quinta do Cochão, conhecida por Imocochão, que tem 191 mil metros quadrados e previa a construção de 99 moradias e 481 apartamentos; e a Quinta dos Fidalgos, em Vila Franca de Xira, um terreno com 183 mil metros quadrados onde constava um pedido de licenciamento à câmara para construção de 198 moradias e uma zona de comércio.

No lote de terrenos que o Novo Banco quer vender está também um terreno agrícola em Samora Correia, concelho de Benavente. A expectativa do Novo Banco é que com a venda dos terrenos fique liquidada parte da dívida do grupo de Luís Filipe Vieira, a Promovalor, ao banco, que em 2017 rondava os 400 milhões de euros.