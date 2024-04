Construção do Hospital da Luz foi a mais vista da semana

A notícia sobre o início da construção do Hospital da Luz em Santarém, foi a mais vista da semana com cerca de 50 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE.

A notícia sobre o início da construção do Hospital da Luz em Santarém, foi a mais vista da semana com cerca de 50 mil visualizações no site e redes sociais de O MIRANTE. Também mereceram a atenção dos leitores de O MIRANTE as notícias: “Mariana Graça foi diagnosticada com ansiedade mas afinal tinha embolia”; “Morador contesta volumetria de prédio em construção em Samora Correia”; “Ferido no incêndio no Cartaxo é um dos sobreviventes da explosão na escola em 1985” e “GNR apanha grupo no Porto Alto após assalto a supermercado”.