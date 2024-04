Salomé Rafael foi reeleita como presidente da assembleia-geral da ANESPO

A empresária Salomé Rafael foi reeleita para o cargo de presidente da assembleia geral da ANESPO – Associação Nacional de Escolas Profissionais, para um novo mandato de três anos. A tomada de posse dos novos órgãos sociais realizou-se a 12 de Abril e contou com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo.

A dirigente é administradora das Escolas Profissionais do Vale do Tejo - Santarém; EPC – Escola Profissional de Coruche; EPSM – Escola Profissional de Salvaterra de Magos e Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa O novo presidente da direcção da ANESPO, associação que representa mais de 200 escolas profissionais privadas, é Amadeu Dinis. Uma das prioridades da associação para o novo mandato é garantir a sustentabilidade financeira e de tesouraria das escolas profissionais. Nesse sentido, vai insistir junto do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), num novo modelo que dê mais estabilidade às escolas profissionais, bem como na revisão e actualização das tabelas de financiamento.

A ANESPO considera que toda a oferta de cursos profissionais nas escolas profissionais privadas deve ser inscrita no Orçamento do Estado de forma a garantir estabilidade às escolas em cada ciclo formativo. A Inovação pedagógica e o reforço das ofertas formativas, a afirmação institucional a nível nacional e internacional da ANESPO, a dinamização e a modernização dos Serviços da ANESPO são outras prioridades definidas para o próximo triénio.