Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo em Santarém

A edição deste ano da Inter-Educa - Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo decorre entre 16 e 18 de Abril, na Casa do Campino, em Santarém. A iniciativa resulta de uma organização da Câmara Municipal de Santarém, em conjunto com a Federação de Associações de Pais do Ribatejo e Oeste (FAPOESTEJO). O evento conta com mais de 20 entidades expositoras da oferta formativa do município e com mais de duas dezenas de empresas. É visto como um encontro de referência para complementar e ajudar na decisão dos jovens assim como apoiar a economia da região.

Segundo João Leite, vice-presidente da Câmara de Santarém, o evento demonstra a vontade do município em olhar para um “futuro mais capaz e mais preparado”. O Agrupamento de Escolas Ginestal Machado, o Instituto Politécnico de Santarém, o ISLA Santarém, a Escola Profissional do Vale do Tejo, o Instituto de Emprego e Formação Profissional são algumas das entidades formadoras que vão estar presentes. Ao longo dos três dias são esperados mais de 700 alunos provenientes dos diferentes agrupamentos escolares e instituições de ensino do concelho. São esperados mais de 30 oradores e 10 workshops.