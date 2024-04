Loja MAPFRE de Coruche celebra quatro meses de sucesso

A Loja Delegada de Coruche da MAPFRE completa quatro meses sobre a data em que foi reinaugurada, em dezembro de 2023. A principal responsável pelo crescimento de notoriedade é Teresa Viola, cujo percurso de sucesso começou no programa APM (Agente Profissional MAPFRE).

A reinauguração da Loja MAPFRE em Coruche foi resultado de uma estratégia de promoção desta unidade, que mudou de localização para um ponto mais central, que ajudou a impulsionar o negócio e firmar a imagem da MAPFRE nesta zona.

Comprometida em fornecer os melhores serviços aos clientes da loja, que tem registado um crescimento notável no serviço diariamente prestado à comunidade, à cidade e à região, Teresa Viola afirma: “Estes quatro meses foram emocionantes – ver todo o nosso trabalho a ter um impacto positivo na vida das pessoas é extremamente gratificante”.

O programa APM (Agente Profissional MAPFRE), que tem uma duração de quatro anos, tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento de talentos da MAPFRE. Criado com o objetivo de capacitar e formar agentes de seguros, é também uma oportunidade única para pessoas empreendedoras no setor. Uma vez concluído, este programa de formação contínua, que tem como objetivo desenvolver e consolidar uma rede de profissionais da mediação de seguros, com uma maturidade económica e empresarial que lhes permita a continuidade como Agentes Delegados ou Exclusivos, permite construir um plano de carreira e progredir na atividade seguradora. Com uma formação técnica, habilidades de gestão e apoio contínuo, os participantes ficam preparados para liderar com sucesso as lojas que delegam.

A importância das lojas físicas é fundamental na estratégia da MAPFRE: oferecem um ponto de contacto direto e pessoal com os clientes e um serviço personalizado e único, porque é baseado na empatia. A presença de uma loja física em Coruche representa um compromisso com a comunidade local e uma extensão da presença em Santarém e no resto do país.

Com uma gama que abrange vários serviços, desde seguros automóveis, de saúde, para animais de estimação, mas também soluções de poupança e seguros de vida e habitação, a loja da MAPFRE tem sido um ponto de referência e segurança para os residentes na região.

A relevância da existência de lojas físicas é inegável num mundo cada vez mais digitalizado. Apesar do crescimento do comércio eletrónico, a proximidade física e o contacto humano têm um papel vital, especialmente em áreas como a dos seguros, que trabalham em segmentos específicos e sensíveis que merecem toda a atenção.

Nos quatro meses de operação da loja MAPFRE em Coruche, o serviço personalizado e acessível a todos traduz-se no compromisso em servir as comunidades locais, através de uma rede física liderada por profissionais qualificados, como a Agente Delegada Teresa Viola.

A MAPFRE Coruche situa-se na Rua de Olivença, 2 loja A. Está aberta de segunda-feira a sexta-feira das 9h00 às 12h30 e das 14h30 às 16h00.