Sofia Tormenta faz Consultoria de Organização Profissional

Sofia Tormenta assume-se como a primeira Personal Organizer a surgir em Santarém com a criação do seu próprio negócio, STORG - Home Organizer, na área da Consultoria de Organização Profissional. Apaixonada por organização, garante um serviço extremamente personalizado já que vê cada cliente e cada família como únicos.

Os Serviços da STORG podem abranger a organização de um espaço da casa (ou de toda a casa), como por exemplo, uma cozinha, um 'closet' ou um escritório e dar uma resposta profissional também, quando existe a necessidade de alteração de espaços em situações de mudança vida: um divórcio um pós-luto a chegada de um bebé, ou a transição de um quarto de criança para adolescente.

A Personal Organizer aconselha também quais os melhores organizadores a comprar e para onde devem ser encaminhados os bens que o cliente conseguiu destralhar.

Antes de se avançar para um novo projecto, Sofia Tormenta explica que é feita uma visita técnica a casa do cliente, no sentido de perceber os problemas da desorganização e explicar os serviços que podem ser prestados.

A consultora acrescenta que, a nível pessoal, adora o desafio de conhecer e adaptar-se à personalidade de cada pessoa “as sessões acabam por ser muito especiais, como que terapêuticas, e muitas vezes clientes tornam-se amigos”, sublinha.

A nível de conselhos gerais destaca a importância do evitar o excesso de objectos desde tenra idade. “Quando faz a organização do quarto de crianças realiza o 'destralhe' com os próprios, e ao contrário do que os pais possam pensar, diz que consegue fazer a prática do desapego muito mais facilmente do que se possa imaginar.”

“De uma forma geral a acumulação de objectos é comum a quase todas as casas. A maior parte dos meus clientes já tentou por várias vezes 'destralhar', mas acaba por desmotivar, sendo mais fácil fazê-lo com alguém externo com as técnicas adequadas”, sublinha.

Espaços organizados não só promovem o bem-estar psicológico, como ajudam a economizar dinheiro e tempo. É por isso que investimento em Organização Residencial pode trazer um enorme retorno. As tarefas domésticas tornam-se mais eficientes e mais rápidas e encontrar cada lugar para cada objecto faz com que se tenha sempre a noção do que existe em casa, evitando ter produtos fora de validade ou comprar em duplicado por não saber onde está o que procura.

A criação de sistemas de organização funcionais e práticos melhora a rotina das famílias, mas além da funcionalidade, a parte da estética dos espaços também é considerada, “adoro transformar ambientes caóticos, em espaços organizados, mas também visualmente atraentes e que transmitam serenidade”, refere.

Sofia Tormenta formou-se em 2021 na área, com a PO, Rafaela Garcez, ela própria formanda da mundialmente conhecida Organizadora Profissional Marie Kondo. Presta serviços presenciais em todo o país, com maior incidência no distrito de Santarém e dá também consultoria online com sessões personalizadas que ajudam as pessoas a organizar a casa por si, com orientações à distância.

É também Coordenadora da Ajuda de Mãe de Santarém e refere que ter dois empregos se tornou um maior desafio. “Muitas vezes não é fácil empreender sozinha mas contribuir para melhorar a vida de uma família, ver os resultados finais, concretamente a satisfação com que as pessoas ficam, compensa tudo e é de facto a minha missão”, refere.