Águas de Santarém recebe certificado por cumprir normas de bem-estar no trabalho

Certificado pelo sistema de gestão do bem-estar e felicidade organizacional foi atribuído pela entidade Bureau Veritas e entregue no salão nobre da Câmara de Santarém no dia 23 de Abril.

A empresa Águas de Santarém recebeu um certificado pelo seu sistema de gestão do bem-estar e felicidade organizacional por parte da entidade Bureau Veritas na manhã do dia 23 de Abril. A entrega do certificado deu-se no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém e deveu-se ao cumprimento de normas que dizem respeito ao bem-estar e felicidade em contexto laboral. Segundo o presidente do conselho de administração da Águas de Santarém, Ramiro Matos, a empresa é a primeira em Portugal a ter a certificação com NP 4590, número do referencial normativo atribuído pelo Instituto Português da Qualidade. Ramiro Matos afirmou também que a certificação é o compromisso para com o bem-estar organizacional da empresa e que os trabalhadores têm de sentir bem na organização.

A coordenadora do departamento de certificação da Bureau Veritas, Carla Lima, que também esteve presente na entrega, considerou que o trabalho deve ser uma fonte de prazer e que é necessário desenvolver ferramentas para captar os jovens. A integrar a mesa no momento de entrega do certificado estiveram também presentes o presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, e o responsável pelo departamento de recursos humanos e administrativo da Águas de Santarém, Rui Sá.