“Cozinhas do Mundo” mostrou talento dos alunos da Escola de Hotelaria de Fátima

Alunos do Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria da Escola de Hotelaria de Fátima desenvolveram pratos típicos da gastronomia do Mediterrâneo Europeu durante provas para avaliarem as suas competências ao vivo.

A 12ª edição do Festival de Gastronomia “Cozinhas do Mundo – À descoberta da gastronomia do Mediterrâneo Europeu” decorreu de 17 a 19 Abril. Os alunos finalistas do Curso Técnico de Cozinha/Pastelaria da Escola de Hotelaria de Fátima, pólo da Escola Profissional de Ourém, foram submetidos às Provas de Aptidão Profissional ao vivo durante o festival para avaliar competências e aprendizagens que adquiriram durante o curso.

As provas de cozinha resultaram de projectos desenvolvidos pelos alunos inspirados nas características gastronómicas dos países do Mediterrâneo Europeu, com sabores, produtos e receitas tradicionais dessas regiões. Em todas as edições o público assiste às confecções dos pratos elaborados pelos alunos ao vivo. O festival contou ainda com a presença de um júri composto por profissionais experientes e relevantes no mundo empresarial, que dão aos alunos exposição e feedback.