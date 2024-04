Projecto Ouro Líquido pretende valorizar olivais tradicionais e comunidades rurais

O encontro do projecto Ouro Líquido que juntou especialistas e cerca de duas dezenas de pessoas no passado sábado, 20 de Abril, em Alcorriol, concelho de Torres Novas, realizou-se com o objectivo de ensinar como ser competitivo e inovador ao vender experiências nos olivais tradicionais. Luís Melo, consultor do projecto, explicou que o olivoturismo é uma nova oportunidade de negócio e um instrumento de criação de valor para os olivais tradicionais que predominam nos territórios de Torres Novas e Alcanena, acrescentando valor às comunidades rurais e aos olivais abandonados.

Fernanda Oliveira, representante do projecto Olive4All, afirmou que a partir dos aspectos singulares e diferenciadores do território é possível acrescentar valor turístico transformando as histórias da comunidade local e as suas práticas de olivocultura em experiências turísticas autênticas, gerando receitas para o território.

O fundador da Portugal Farm Experiences, Estevão Anacleto, que vende experiências agrícolas a turistas, principalmente americanos, abordou ainda vários produtos olivoturísticos para combater a sazonalidade, como a apanha da azeitona, prova de azeites, uma visita a um lagar tradicional ou até um jantar debaixo de uma oliveira. O empresário referiu que o turista gosta de autenticidade e paga por experiências que os liguem ao território.