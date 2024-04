“Desafios da Educação” debatidos em conferência do ISLA Santarém

Estabelecimento do Ensino Superior vai continuar a organizar eventos e conferências no âmbito da celebração do seu 40º aniversário

“Qual a avaliação que se faz do sector da educação em Portugal? O papel activo dos professores, dos alunos e dos pais? O que é preciso mudar? Faz sentido o tempo extenso que os estudantes passam na escola? O que é castigo e recompensa, quando se olha para a realidade escolar?”

Estas e muitas outras questões, foram debatidas na Conferência “Desafios da Educação”, promovida pelo ISLA Santarém, que decorreu a 16 de Abril no auditório Professor Manuel Damásio.

Na mesma participaram, entre outros: Carlos Neto, Professor Catedrático Jubilado na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa; José Manuel Silva, Presidente do Conselho de Direcção da Escola Superior de Saúde de Santa Maria (Porto) e membro da direcção da APESP; Tim Vieira, Empreendedor e Fundador da “Brava Generation Academy; Vanessa Zdanowski, Diretora Executiva da Escola 42 Portugal e Filipa Cunha, Directora Executiva TUMO Coimbra.

Segundo a organização, “A Conferência focou-se nos múltiplos e transversais desafios que a educação atravessa, que pedem um outro “mindset” (mentalidade) que elimine as barreiras de aprendizagem e comunicação entre os vários agentes - professores, alunos e pais.”.

“Com o Digital a impactar cada vez o ambiente escolar, o papel do professor e a liberdade dada ao aluno são as partes da equação que podem trazer novos resultados e novos hábitos escolares.”, é ainda sublinhado.

O ISLA Santarém vai continuar a promover, ao longo do ano, mais eventos e conferências, no âmbito da programação da celebração dos seus 40 anos.