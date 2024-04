Mandarins Brogueira e Adercereal participam em feira internacional

Os Mandarins Brogueira, da Golegã, vão participar na feira Interzoo 2024 com a Adercereal, empresa do Entroncamento.

Os Mandarins Brogueira, da Golegã, vão participar na feira Interzoo 2024 com a Adercereal, empresa do Entroncamento. A realizar de 7 a 10 de Maio, em Nuremberga, na Alemanha, o certame é reconhecido como o maior ponto de encontro de inovação aplicada à indústria dos animais de estimação. Dedicados à criação de aves, os Mandarins Brogueira são campeões do mundo na espécie de ave que representam (Diamante Mandarim) e têm na Adercereal o principal parceiro de alimentação para o seu plantel de competição.

Em 2018 O MIRANTE foi conhecer José e Gaspar Brogueira, pai e filho, que partilham o entusiasmo pela criação de aves e têm conquistado várias medalhas com os seus diamantes mandarins. Residentes na Golegã, são referência mundial na criação dessas pequenas aves originárias da Austrália. Gaspar Brogueira é engenheiro informático e começou a gostar de aves por influência do pai, José Brogueira, que com apenas onze anos se dedicou à criação de pombos. Depois veio a criação de canários durante vinte e sete anos, antes de chegar aos diamantes mandarins. Gaspar herdou o gosto pela criação de pássaros e desde 2007 que se dedica à criação de diamantes mandarins.