Maria Emília Santos da McDonald’s de Torres Novas e Santarém recebe prémio internacional

Maria Emília Santos, franquiada da McDonald’s há cerca de 27 anos, e actualmente responsável pelos restaurantes McDonald’s de Santarém e Torres Novas, subiu ao palco na Worldwide Convention (WWC) para receber um dos mais prestigiados prémios da McDonald’s a nível mundial, o Fred L. Turner Golden Arch Award 2024. A WWC é uma iniciativa global organizada pela McDonald’s, que se realizou na semana de 8 de Abril em Barcelona.

É a sétima vez que um dos franquiados de nacionalidade portuguesa está entre os vencedores do Fred L. Turner Golden Arch Award, o maior reconhecimento que um franquiado McDonald’s pode receber. Este prémio distingue o verdadeiro compromisso de Maria Emília Santos com a missão da McDonald’s de ser parte activa nas comunidades onde se encontram os seus restaurantes e equipas, envolvendo-se activamente em parcerias locais, eventos de cariz social e iniciativas de emprego, destacando ainda a excelência operacional que promove nos seus restaurantes.

A WWC 2024 é um evento global, um dos maiores da indústria, organizado pela McDonald’s, que reúne franquiados, fornecedores, stakeholders e colaboradores da marca a nível mundial. Durante quatro dias, o evento contou com mais de 15 mil pessoas, 500 da equipa de Portugal, entre elas equipas de restaurante, franquiados e equipas da sede da marca no país.

“É uma honra receber uma distinção internacional que reconhece o meu trabalho. Este prémio reflecte também o empenho e dedicação das minhas equipas nos nossos restaurantes, sem as quais este reconhecimento não seria possível. Agradeço também à McDonald’s Portugal por toda a confiança que sempre depositou em mim ao longo destes 27 anos”, disse Maria Emília Santos durante a entrega do prémio.