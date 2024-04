Golegã recebe o primeiro TeSP de Turismo Equestre do país

O Curso Técnico Superior Profissional em Turismo Equestre, que o ISLA Santarém vai ministrar na Golegã em colaboração com o município, visa preparar os estudantes para coordenar e executar operações associadas às actividades de turismo equestre.

A Golegã vai receber o primeiro Curso Técnico Superior Profissional (TesP) de Turismo Equestre do país, o qual será ministrado pelo ISLA Santarém em colaboração com o município da Golegã. O curso permitirá aos alunos uma aprendizagem prática, tendo em conta os inúmeros eventos equestres desenvolvidos ao longo do ano na Golegã e também o número de coudelarias e ofertas relacionadas com o turismo equestre na região. O TeSP em Turismo Equestre tem como objectivo preparar os estudantes para serem capazes de coordenar e executar operações associadas às actividades de turismo equestre. Entre elas estão selecção dos mercados, desenvolvimento e gestão de projectos, criação de planos de marketing orientados para o turismo equestre, planeamento e organização de eventos e actividades de animação turística, planeamento e gestão de itinerários e desenvolvimento de actividades de equitação orientadas para o turismo equestre.

Aprovado pela Direcção-Geral do Ensino Superior, o curso é reconhecido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e pela Federação Equestre Portuguesa, contando ainda com parcerias com diversas outras entidades do sector, sendo a primeira formação de ensino superior a ser ministrada na Golegã. O turismo equestre constitui uma actividade relevante para a qualificação da oferta turística, nomeadamente pela diversificação da actividade de animação turística, atenuação da sazonalidade e contributo para o reforço da coesão territorial.

Portugal possui factores distintivos potenciadores do desenvolvimento do turismo equestre, como o cavalo lusitano e as restantes raças autóctones portuguesas, mas também o clima mediterrânico temperado que garante condições para a criação de equinos e para o desenvolvimento das actividades equestres.