Claralux é uma referência em serviços de electricidade há 19 anos

Empresa com loja em Alhandra, dedica-se ao comércio de material eléctrico e presta serviços de electricista com sabedoria e dedicação, primando pela qualidade. O lema da empresa é que qualquer trabalho que lhe seja entregue é um trabalho bem feito.

A Claralux Instalações Eléctricas, Lda é uma empresa com 19 anos de experiência no sector do comércio de material eléctrico, com loja em Alhandra, na Rua Dr. Miguel Bombarda 28-R/C loja Dta, e na prestação de serviços de electricidade em moradias, apartamentos, remodelações e lojas.

Joaquim Lopes Capela e Paula Borges Capela são os responsáveis da empresa que beneficia ainda dos conhecimentos da actividade de Joaquim Capela, que já era electricista e trabalhava por conta de outrem e que queria ter a sua própria empresa. Paula Capela trabalhava em contabilidade e está ao balcão da loja e tem a responsabilidade da organização administrativa.

A Claralux vende lâmpadas de todos os tipos, bem como equipamentos eléctricos interruptores, tomadas e todo o material inerente a uma obra, tubos, cabos, fios. A imagem de marca da empresa é a honestidade e confiança. Uma das dificuldades que se sente é em chegar a todos os clientes, devido à procura de um bom electricista e de um serviço de qualidade como é prestado pela Claralux.

Qualquer trabalho iniciado pela empresa tem a garantia de ser um trabalho bem feito, com satisfação, pelo que a maior gratificação para os sócios é verem os clientes voltarem porque ficaram satisfeitos. Com quatro funcionários, a Claralux funciona de segunda a sexta-feira das 9h00 às 19h00 e ao sábado das 9h00 às 13h00.