CCDR LVT e Faculdade de Letras assinam protocolo para salvaguarda do património arqueológico

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT) assinou um contracto de cooperação com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), através do UNIARQ – Centro de Arqueologia, para a colaboração no domínio da salvaguarda do património arqueológico. A sessão foi presidida pela presidente da CCDR LVT, Teresa Almeida, e pelo director da Faculdade de Letras, Hermenegildo Fernandes.

Teresa Almeida destacou a “excelência” da UNIARQ enquanto polo de investigação, “com provas dadas dentro do sector e com um reconhecimento académico não apenas no território da região de Lisboa e Vale do Tejo mas, também, a nível nacional”, assim como a “ligação à causa pública na área do património cultural” de ambas as instituições.

O protocolo celebrado garante a cooperação na pronúncia sobre pedidos de autorização para a realização de trabalhos arqueológicos, assim como dos respectivos relatórios e no acompanhamento dos trabalhos. Permitirá, ainda, a construção de um plano regional de intervenções prioritárias, em matéria de salvaguarda do património arqueológico, bem como os programas para a sua conservação, restauro e valorização.