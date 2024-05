Águas de Santarém recebe certificado por excelência no bem-estar e felicidade organizacional

A empresa Águas de Santarém recebeu um certificado pelo seu sistema de gestão do bem-estar e felicidade organizacional por parte da entidade Bureau Veritas na manhã do dia 23 de Abril. A entrega do certificado realizou-se no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém. Segundo o presidente do conselho de administração da Águas de Santarém, Ramiro Matos, a empresa é a primeira em Portugal a ter a certificação com NP 4590, número do referencial normativo atribuído pelo Instituto Português da Qualidade. A certificação tem como objectivo distinguir empresas que se diferenciem pela excelência das suas práticas em matéria de bem-estar e felicidade organizacional, num compromisso permanente para com as suas pessoas, o que contribui, também, para a melhoria da produtividade, do desempenho e do sucesso da organização.

Ramiro Matos afirmou que a certificação funciona como um compromisso para continuar a promover o bem-estar organizacional da empresa, referindo que é fundamental os colaboradores se sentirem bem e motivados. “Esta certificação reveste-se de especial importância pois é um compromisso da empresa para com o bem-estar e felicidade dos seus recursos humanos. E atingir este objectivo significa prestar um melhor e mais qualificado serviço aos nossos clientes”, vincou Ramiro Matos.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, parabenizou a empresa, salientando “a importância destas medidas e certificações num tempo em que o grande desafio das organizações é a procura e retenção de talento”.

Carla Lima, coordenadora do Departamento de Certificação da Bureau Veritas Certification destacou “o enorme orgulho em ser o organismo de certificação da Águas de Santarém que, pela primeira vez, em Portugal, está a receber esta certificação em Bem-estar e Felicidade Organizacional”.

Recorde-se que a empresa municipal foi, a 1 de Setembro de 2021, a primeira empresa do distrito e a terceira do sector das águas e saneamento a nível nacional a ter sido certificada na conciliação da vida pessoal, profissional e familiar. Entretanto recebeu várias distinções e certificação que fazem da Águas de Santarém uma referência no sector.