CTT abrem candidaturas do programa Estágios de Verão

Os CTT abriram na terça-feira, 23 de Abril, as candidaturas para o programa Estágios de Verão, abrindo as portas da empresa a jovens universitários para que possam ter a sua primeira experiência profissional e começar, assim, a construir o seu futuro. Nesta edição, os CTT vão implementar a semana de quatro dias, permitindo aos jovens estagiários conciliar esta experiência com as suas actividades de lazer. As candidaturas para a edição deste ano estão abertas até 20 de Maio.

Com a duração de dois meses (Julho e Agosto), o programa é dirigido a jovens que tenham concluído, pelo menos, o segundo ano da licenciatura ou, de preferência, estejam a frequentar um mestrado, numa das seguintes áreas: Analytics, Ciência de Dados, Comunicação, Digital, Economia, Engenharia, Finanças, Gestão, Marketing, ou Recursos Humanos.

Durante o estágio, os jovens seleccionados têm a possibilidade de contactar com uma das áreas de negócio dos CTT, sendo acompanhados por um tutor. O programa também inclui três dias de Onboarding que possibilitarão uma primeira aproximação ao imenso processo de transformação em curso nos CTT.