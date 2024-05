Olivoturismo é um novo conceito de turismo nos olivais tradicionais

O olivoturismo é uma nova oportunidade de negócio e um instrumento de criação de valor para os olivais tradicionais que predominam nos territórios de Torres Novas e Alcanena. Num encontro do projecto Ouro Líquido que decorreu em Alcorriol, concelho de Torres Novas, juntaram-se mais de 20 pessoas para falar sobre como potenciar o olivoturismo de forma a acrescentar valor às comunidades rurais. O painel foi moderado pelo consultor do projecto, Luís Melo, e contou com a presença de especialista na área, e o vereador do município de Torres Novas com o pelouro do turismo, Joaquim Cabral.

O encontro realizou-se com o objectivo de perceber como ser competitivo e inovador ao vender um produto como os olivais tradicionais. O olivoturismo é uma área inovadora e tem que ser encarada como um instrumento de valor para os produtores, proprietários de olivais tradicionais e comunidades rurais, explicou Luís Melo. O ponto de partida para a potencialização do olivoturismo reside na riqueza dos produtos locais, gastronomia, natureza, paisagem rural, práticas culturais e património.

O consultor do projecto realçou ainda a importância de identificar o potencial turístico do olival e do azeite, assim como os aspectos únicos e diferenciadores da paisagem, história e gastronomia local. A criação de um inventário de recursos e produtos relevantes para uma estratégia de turismo sustentável é fundamental, como o património lagareiro, oliveiras centenárias, roteiros cársicos, museus e eventos temáticos. A mostra de sabores e produtos do território, a Feira Nacional dos Frutos Secos e o Festival Couves com Feijão são exemplos de eventos que promovem os produtos endógenos em Torres Novas.

Fernanda Oliveira, representante do projecto Olive4All, explicou que a partir dos aspectos singulares e diferenciadores do território é possível acrescentar valor turístico transformando as histórias da comunidade local e as suas práticas de olivocultura em experiências turísticas autênticas, gerando receitas para o território. A oradora destacou ainda a necessidade de colaboração entre restaurantes, alojamentos, associações e produtores locais para impulsionar o olivoturismo, que ainda é um nicho muito pequeno e recente no mercado.

Estevão Anacleto, fundador da Portugal Farm Experiences, falou sobre como valorizar um património abandonado e encontrar soluções inovadoras para dar viabilidade e competitividade ao olival tradicional, incluindo vários produtos olivoturísticos para combater a sazonalidade. O fundador da empresa que vende experiências agrícolas a turistas, principalmente americanos, referiu que o turista gosta de autenticidade e experiências que os liguem ao território como a apanha da azeitona, prova de azeites, uma visita a um lagar tradicional ou até um jantar debaixo de uma oliveira, retratando a facilidade de tornar um olival tradicional num produto turístico.

Joaquim Cabral destacou a importância de catalogar oliveiras antigas, valorizar rotas pedestres e até criar novas rotas com oliveiras milenares para desenvolver o olivoturismo no território, alertando para a falta de alojamento local para atender à crescente procura turística na região.