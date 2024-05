Centro Clínico Espaço Pessoa abriu em Benavente

O Centro Clínico, Espaço Pessoa - Centro de Apoio Psicológico e Desenvolvimento Pessoal, que funciona em Odivelas desde 2008, abriu um espaço em Benavente, em janeiro deste ano, no entanto tem protocolo estabelecido com o Agrupamento de Escolas de Benavente e Samora Correia desde 2021 e mais recentemente com Salvaterra de Magos, que proporciona uma série de vantagens para as crianças e respectivos agregados familiares.

Criada por Patrícia Rodrigues, licenciada em Terapia da Fala, e Sandra Correia, licenciada em Educação (ambas com pós-graduação em Gestão), tem como missão promover um desenvolvimento harmonioso e melhorar, significativamente, a qualidade de vida, abrangendo todas as idades desde a infância até à terceira idade.

Com uma equipa coesa de quatro dezenas de profissionais, tem ao seu serviço especialistas experientes na área da saúde e educação, focados na necessidade do indivíduo, numa perspectiva multidisciplinar, dando apoio a crianças, famílias e idosos.

É procurada por pais e tutores de crianças com dificuldades no desenvolvimento. Para além das consultas em Odivelas e Benavente, a equipa presta apoio, quando necessário, em regime ambulatório e domiciliário, inclusivamente em todas as escolas de Benavente, Samora Correia e Salvaterra de Magos. Em Odivelas funciona no Lote 2 da Rua Francisco Relvas Marques e em Benavente no lote 4 da Rua Álvaro Rodrigues de Azevedo.