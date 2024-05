Festival da Biosfera na Golegã promove Reserva Natural do Paul do Boquilobo

O segundo Festival da Biosfera aconetece na Golegã e em Torres Novas em plena Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, a primeira reconhecida pela UNESCO em Portugal. O festival decorre de 10 a 19 de Maio com uma mostra gastronómica do peixe do rio e encontro de vinhos da biosfera, conferência “Reservas da Biosfera: que futuro”, segunda corrida da biosfera, um passeio interpretativo e ainda o concurso nacional da ExpoÉgua 2024, no antepenúltimo dia. A cerimónia oficial está marcada para as 18h00 de quinta-feira, 16 de Maio, no Largo do Arneiro, na Golegã.

A Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo constitui o maior ecossistema de água doce do país. Possui uma grande diversidade de fauna e flora características de zonas húmidas, estando identificadas 317 espécies de plantas e 288 espécies de animais, com destaque para as aves, que por terem na área da reserva os seus locais de invernada, nidificação ou acasalamento foram o principal motivo para a criação desta área protegida. O Festival da Biosfera pretende alicerçar, promover e dignificar este território de distinta singularidade, enfatizando a sua riqueza e potencial, integrando diversas iniciativas.