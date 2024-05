Imobiliária Casas do Gótico celebra 18º aniversário

Sílvia Sousa e Rita Sousa são as gerentes da Imobiliária Casas do Gótico

A Casas do Gótico, com presença em Torres Novas e Santarém, celebra 18 anos de actividade com confiança e parcerias duradouras, agradecendo a cada cliente, colaborador e parceiro que a ela se juntou ao longo dos anos.

“Ao longo destes anos, testemunhamos muitas histórias desenrolarem-se sob os tectos que ajudámos a encontrar. Famílias cresceram, risos ecoaram e cada chave entregue foi o início de um novo capítulo na vida de alguém. A nossa jornada foi pavimentada com desafios e conquistas, mas a cada passo, a nossa dedicação e compromisso com a excelência permaneceram inabaláveis.”, sublinham Sílvia Sousa e Rita Sousa, gerentes da empresa.