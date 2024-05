Peixe frito do Zêzere integra projecto de promoção de alimentação sustentável

Depois do mel e do queijo fresco de Areias, o peixe frito do rio Zêzere integra agora a “Arca do Gosto” do projecto Slowfood.

Depois do mel e do queijo fresco de Areias, o peixe frito do rio Zêzere integra agora a “Arca do Gosto” do projecto Slowfood, cuja missão é promover produtos frescos, locais, produzidos de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e os recursos naturais. A albufeira de Castelo de Bode alberga uma das jóias culinárias de Ferreira do Zêzere: o peixe do rio, principalmente as espécies achigã, carpa e lúcio-perca.

A pesca em Ferreira do Zêzere é feita à cana ou com redes, nos típicos barcos de três tábuas, embarcações que não utilizam motor, sendo por isso sustentáveis e ecológicas.