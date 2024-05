Empresas líderes no sector tecnológico continuam a escolher Tagusvalley em Abrantes

Reconhecida como um dos principais “players” do mercado português de Hosting e Solution Provider, a PTisp chegou ao Tagusvalley - Parque de Ciência e Tecnologia, em Abrantes, e leva consigo uma vasta experiência associada ao grupo team.blue, um dos maiores grupos europeus no sector. De acordo com Nuno Matias, CEO da PTisp, a mudança para o Tagusvalley é parte da visão estratégica da empresa em manter-se na vanguarda da inovação e do empreendedorismo tecnológico em Portugal e na Europa. A PTisp acredita que a sua presença é uma mais-valia para a comunidade local, e sob o ponto de vista da empregabilidade, traduzir-se-á, no imediato, em 25 postos de trabalho, e na criação de novas oportunidades profissionais e de formação no sector tecnológico.

Para Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes e da direcção do Parque de Ciência e Tecnologia, “a chegada da PTisp reforça o compromisso do Tagusvalley em atrair empresas líderes nacionais em sectores tecnológicos, ajudando a fortalecer o ecossistema e as sinergias do nosso parque. É mais um passo para sermos cada vez mais atractivos na fixação de empresas, startups e de jovens, que considerem a região para concluírem os seus estudos e iniciarem os seus percursos profissionais”, disse.

Actualmente, no edifício INOV.POINT do Tagusvalley encontram-se instaladas 67 empresas dos mais variados sectores de actividade, tecnológicos e não tecnológicos, que representam 232 postos de trabalho. A instalação da PTisp é o mais recente contributo para o reforço do ecossistema regional de inovação e desenvolvimento tecnológico.