Azambuja assinala Dia da Família com actividades lúdicas ao ar livre

O Dia da Família vai ser assinalado no concelho de Azambuja com um programa de actividades lúdicas ao ar livre que vão decorrer no domingo, 19 de Maio, no Parque Biológico e Ambiental de Azambuja, em Aveiras de Baixo. A iniciativa é promovida pelo município e está integrada no projecto Mais Lezíria da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

A concentração será pelas 09h30 e às 10h00 iniciam-se a caminhada e a corrida, que terão muitos jogos lúdicos e desportivos ao longo do percurso “para que os participantes desfrutem, em família, de uma manhã animada e descontraída”, explica a Câmara de Azambuja em comunicado, sublinhando que a actividade pretende comemorar o Dia Internacional da Família, que se assinala a 15 de Maio.

Os interessados podem inscrever-se até 14 de Maio (https://forms.gle/ZtH96SReZbAornik9), passando a ter direito ao almoço de convívio, com porco no espeto e a uma t-shirt do Mais Lezíria. A família mais numerosa, o participante mais novo e o participante mais sénior receberão lembranças da Quinta da Lapa e do SPA & Self Love – Susana Santos. Para mais informações, contactar a Divisão de Desporto e Juventude do Município de Azambuja.