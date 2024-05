Competição de robótica regressa ao Politécnico de Tomar

Está de regresso no dia 15 de Maio a Competição Robótica do Instituto Politécnico de Tomar (IPT). O auditório Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim, no campus de Tomar, vai acolher a edição 2024 do evento que tem início agendado para as 09h00. Organizada pelos cursos de Engenharia Electrotécnica e de Computadores e de Engenharia Informática do IPT, a iniciativa tem como principais objectivos incentivar e motivar o interesse de toda a comunidade educativa para as áreas científicas e tecnológicas, assim como proporcionar a troca de experiências entre os alunos e professores de toda a região num ambiente estimulante de cultura científica.

Naquela que será a sétima edição da competição, cada equipa deve ter um nome e ser obrigatoriamente composta por um máximo de cinco alunos e um docente e/ou mentor. O concurso é composto por duas provas: seguimento de linha e dragster. A prova de Seguimento de linha está aberta a equipas de alunos do ensino básico, secundário ou profissional, enquanto a Prova de dragster é direccionada também a equipas de alunos de nível pós-secundário. Adicionalmente está prevista uma prova de exposição aberta a todos os que pretendam realizar demonstração de robôs extracompetição.