Fim de semana de 25 e 26 de Maio conta com várias actividades no parque ambiental do concelho de Constância.

A Feira da Primavera volta ao Parque Ambiental de Santa Margarida no fim-de-semana de 25 e 26 de Maio. A Oficina da Natureza, do projecto Literacia Alimentar e Dieta Mediterrânea do Médio Tejo, com actividades alusivas à alimentação saudável, é a novidade deste ano.

No sábado, 25 de Maio, entra as 14h30 e as 19h00, decorre a mostra e venda de produtos. Entre as 15h00 e as 18h00 é o período de demonstração de receitas saudáveis, com a nutricionista Matilde Silva e a engenheira alimentar Magda Borges. Pelas 17h00 decorre a Oficina da Natureza I. No dia seguinte, a parte dois da oficina está marcada para as 10h00 e a terceira parte para as 16h00, com degustação de produtos locais. Entre as 14h30 e as 19h volta a decorrer a mostra e venda de produtos. A participação nas actividades é gratuita, sendo necessária inscrição para as Oficinas da Natureza. A inscrição pode ser realizada através do endereço electrónico parqueambiental@cm-constancia.pt ou do telefone 249 736 929.

A Feira da Primavera é uma iniciativa de carácter cultural e ambiental que tem como objectivos contribuir para a salvaguarda do património natural e cultural da região, promover produtos de origem artesanal e biológica e sensibilizar para uma relação positiva entre a humanidade e a natureza.