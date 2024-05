Fórum Agricultura Sustentável em Santarém

O auditório do Fórum Agricultura Sustentável vai decorrer na manhã de 14 de Maio no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém.

A primeira edição do “Fórum Agricultura Sustentável” vai decorrer na terça-feira, 14 de Maio, entre as 09h30 e as 14h00, no auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém. O encontro vai reunir especialistas para debaterem o que de melhor se está a fazer em Portugal no campo da agricultura sustentável e visa mostrar a evolução do sector, projectando as mudanças viradas para as boas práticas em matéria de sustentabilidade.

Na iniciativa têm presença prevista o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, o vereador da Câmara de Santarém com os pelouros do Apoio ao Desenvolvimento Agrícola do Concelho e da Proteção Ambiental, Nuno Russo, o ex-ministro da Agricultura e professor da Universidade de Évora, António Serrano, e os secretário-gerais da CAP e CONFAGRI, Luís Mira e Nuno Serra, respectivamente, entre outras personalidades.

O Fórum de Agricultura Sustentável é uma iniciativa ECO / Capital Verde com o apoio institucional da Câmara de Santarém, e o apoio comercial das empresas de Santarém Asfertglobal e Entogreen. A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição em https://www.eventbrite.pt/e/forum-agricultura-sustentavel-tickets-867594577737

A sessão de abertura está marcada para as 09h30, com intervenções da directora da Escola Superior Agrária de Santarém, Margarida Oliveira, e do chief operating Officer ECO Diogo Agostinho