Kiplant Solevure da Asfertglobal para aumentar a fertilidade e saúde dos solos

A multinacional portuguesa Asfertglobal, com sede em Perofilho, Santarém, enriqueceu o seu portefólio com um Bioestimulante biotecnológico e inovador, Kiplant Solevure, agora disponível como parte do seu catálogo.

O Kiplant Solevure é um correctivo orgânico, produzido a partir de substâncias 100% naturais e alinhado com o conceito de economia circular, que potencia a vida microbiana nativa do solo. É uma solução à base de Saccharomyces cerevisae e microalgas, rica em moléculas com função prebiótica obtidas através de um processo biotecnológico exclusivo.

A sua aplicação permite aumentar a população microbiana do solo, promovendo a sua regeneração, descompactação e porosidade. Isto resulta numa maior eficiência no uso da água e numa maior retenção de nutrientes, que se traduz num aumento da produtividade e qualidade da produção.