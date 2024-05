O Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, António Saraiva, e o director do Centro Humanitário de Lisboa, daquela organização, bem como o presidente da câmara de Odivelas, Hugo Martins, estiveram presentes na cerimónia do lançamento da primeira pedra da obra Vomera da Creche Ni-Nó-Ni da Cruz Vermelha Portuguesa, que decorreu a 10 de Abril.

A obra, na Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas, representa o início de um novo capítulo na história da Creche Ni-Nó-Ni e é um compromisso renovado em proporcionar um ambiente seguro, acolhedor e estimulante para as crianças, demonstrando o compromisso contínuo da Cruz Vermelha Portuguesa em servir a comunidade.

A Vomera Building Solutions, de Sérgio Santos e Delphine Gerardo, foi distinguida com a certificação “TOP 10 Melhores PME do Sector da Construcção” na região de Santarém pela Scoring.