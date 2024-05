CTT são a primeira empresa a ocupar o Benavente Logistic Park

partilhe no Facebook

Os CTT são os primeiros inquilinos do novo Benavente Logistic Park. A empresa portuguesa de distribuição de correio, serviços postais e logística irá ocupar uma área de 29.500 metros quadrados, o que corresponde a cerca de um terço do complexo. O Benavente Logistic Park teve a Invesco e a Magna General Contractors como promotores. O complexo conta com 93 cais e estacionamento para 183 veículos pesados e para 481 veículos ligeiros.