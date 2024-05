TáxiCão Mildog celebrou o seu terceiro aniversário

O TáxiCão Mildog celebrou o seu 3º aniversário na segunda-feira, 13 de Maio. Nestes três anos foram vários os serviços que o projecto Mildog criou a pensar nas necessidades dos tutores e dos seus animais de estimação, principalmente os de porte maior, como os cães.

O táxi para animais de companhia foi o primeiro e tem sido uma grande mais-valia, como referem as pessoas que o solicitam. O mesmo acontece com os domicílios, que permitem que os animais fiquem no seu espaço quando os donos saem.

Cada aniversário trás novidades e em breve haverá algo que fará com que mais pessoas conheçam os serviços TáxiCão Mildog.

O ano passado as novidades foram o Centro de Dia Canino Mildog House, que tem a mesma função dos centros de dia para humanos, mas neste caso para cães. Para além dos seniores, são aceites animais com necessidade de acompanhamento ou com doenças crónicas.

No Dia do Animal o TáxiCão visitou mais uma escola e desta vez aproveitou para lançar uma Campanha de Sensibilização para a causa animal intitulada “Os Mildogues e os 10 Mandamentos do Animal”. A Cindy, a Mikas e o Patuko são a cara desta campanha e são os animais do logo TáxiCão.

A regra número um1 dos mandamentos é “Não abandonar”, seguida de “Não maltratar”. Para conhecer e usufruir de outros serviços do projecto, não mencionados aqui, basta visitar as redes sociais https://www.facebook.com/mildog.mildog.35 ou Instagram/mildogtacicao.