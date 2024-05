Tomar recebe um encontro nacional sobre alimentação equilibrada e sustentável

A Conferência para a Alimentação Equilibrada e Sustentável, decorre em Tomar, na tarde de sexta-feira, 17 de Maio, abrindo o Encontro Nacional sobre o mesmo tema, inserido no âmbito do Wellness Weekend em parceria com a ADIRN e o Município de Tomar. O evento reúne mais de 22 projectos de todo o país entre os quais o projecto LA&DMMT (Literacia Alimentar & Dieta Mediterrânica no Médio Tejo). O objectivo do encontro (entre 17 e 19 de Maio) é promover a partilha de conhecimento e experiências entre diversos actores, incluindo nutricionistas, técnicos de desenvolvimento local, investigadores, decisores políticos, educadores, agricultores e o público em geral.

A conferência de dia 17, na biblioteca municipal, entre as 15h00 e as 18h00 da tarde tem uma sessão sobre Alimentação Sustentável por Portugal e uma segunda relativa à sua promoção, desafios e oportunidades, que reunirá especialistas nas áreas da nutrição e saúde, agricultura, ambiente, educação, políticas públicas e investigação.