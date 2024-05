CCDR Centro promove captação de investimento territorial

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) disponibilizou uma aplicação – inCENTRO – que reúne a diversidade da oferta relativa às condições para a instalação das empresas e o conjunto de benefícios fiscais e iniciativas de apoio disponibilizadas pelos municípios. A aplicação tem como objectivo atrair dinamismo empresarial e promover a melhoria das condições de vida das famílias, minimizando a migração de residentes e fixando novos habitantes.

A aplicação inCENTRO apresenta uma imagem renovada, resultado de um trabalho contínuo em parceria com os municípios, com vista à melhoria e criação de novas funcionalidades, de modo a contribuir para a captação de iniciativas de investimento territorial nos municípios que compõem a região Centro.

Destaca-se ainda uma nova funcionalidade na aplicação, a georreferenciação dos lotes nas Áreas de Acolhimento Empresarial, com o objectivo de uma maior e melhor identificação e detalhe dos espaços empresarias. A aplicação inCENTRO está estruturada em três grandes áreas: incentivos locais, acolhimento empresarial e caracterização territorial.