Alunos de Ourém receberam certificados da Academia de Líderes Ubuntu

O Salão Paroquial de Nossa Senhora da Piedade acolheu, na manhã de 10 de Maio, a cerimónia de entrega dos certificados aos alunos que participaram na Academia de Líderes Ubuntu. A acção reconheceu o empenho dos cerca de 20 estudantes da Escola Básica e Secundária de Ourém, do curso profissional de Acção Educativa, que se envolveram na Semana Ubuntu, inserida no projecto Academia de Líderes Ubuntu.

A iniciativa destinada à comunidade escolar tem como base o Método e Filosofia Ubuntu, visando o desenvolvimento e promoção das competências pessoais, sociais e cívicas dos participantes. O objectivo é capacitá-los através de uma série de acções ao longo de cinco dias, para se tornarem agentes de mudança em prol da comunidade e contribuir para a construção de um futuro mais equitativo e solidário.

A cerimónia contou com a presença da directora do Agrupamento de Escolas de Ourém, Sandra Pimentel, e da vereadora da câmara municipal responsável pela Educação, Micaela Durão, que não só congratulou todos os envolvidos, como também destacou a importância de encarar esta semana não apenas como uma experiência individual, mas como uma oportunidade para fortalecer ligações sociais, através de valores como a empatia. Micaela Durão reiterou o apoio do município a este género de iniciativas, salientando a relevância do desenvolvimento das aptidões sociais e cívicas dos participantes para a construção de um futuro mais promissor para todos.