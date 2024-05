Balanço positivo das contas de 2023 da CIM Médio Tejo

A Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo aprovou o Relatório de Gestão 2023, numa sessão onde o presidente do órgão, Manuel Jorge Valamatos, evidenciou o resultado líquido superior a um milhão de euros e com um saldo de gerência de cerca de 4,5 milhões. O também presidente da Câmara Municipal de Abrantes, salientou que o balanço financeiro foi positivo, uma vez que em 2022, o resultado líquido financeiro tinha sido pouco superior a 700 mil euros e o saldo de gerência de cerca de 3,5 milhões. Em comparativo ao ano de 2022, a taxa de execução global da receita ascendeu a 88%.

Em 2023, o programa de actividades da CIM Médio Tejo teve como orientação o estabelecido nas Opções do Plano e Orçamento. Tratou-se de um ano de conclusão de um ciclo, uma vez que se tratou do último ano de execução do Quadro Comunitário de Apoio – Portugal 2020.

A sessão da assembleia ficou também marcada pela apresentação do Investimento Territorial Integrado (ITI), tendo sido evidenciada a contratualização pública decorrida entre a CIM Médio Tejo e a Autoridade de Gestão do Programa Regional Centro 2030. O ITI consubstancia-se na contratualização de um pacote financeiro que apresenta como valor de fundo cerca de 121 milhões de euros e significa um conjunto de investimentos e acções a serem executadas dentro do período de programação comunitária, Portugal 2030, e que serão dinamizadores do desenvolvimento, coesão e da economia regional.