Escola canina Foroscão para usufruir em pleno da relação com o seu cão

“Conhece aquela lei que permite a entrada de animais em lojas, cafés e restaurantes? Não seria bom que, a acompanhar essa lei, os cães que gozam dessa nova liberdade estivessem educados e se comportassem nos novos locais a que têm acesso? (...) e Quanto não vale poder soltar o seu cão em parques, florestas ou campos e deixá-lo correr e brincar, sabendo que sempre que precisar ele vem à chamada sem ter de correr a maratona para o apanhar?”

Esta é a proposta de Pedro Mendes, treinador certificado de cães e dono da escola que presta serviço na área do treino (obediência básica) de cães, de todas as idades e raças, mesmo as potencialmente perigosas, com o objectivo de permitir a qualquer pessoa, desfrutar dos passeios com o seu cão, sem medo de puxões ou que ele se atire a outros cães ou pessoas.

Por sempre ter gostado de cães e sentir curiosidade sobre a forma como eram treinados, Pedro Mendes inscreveu-se com o seu Dálmata numa escola, em 2010, quando ele tinha quatro meses, e esse foi o primeiro passo para trabalhar no sector. Há sete anos, após concluir a certificação de treinadores para treino de cães perigosos e de raça potencialmente perigosa, começou a sua actividade por conta própria.

A Foroscão está localizada em Foros de Salvaterra, na rua das Buinheiras, e tem clientes de muitos lados, nomeadamente de Beja ou de Vila Nova de Santo André, por exemplo. As aulas são durante a semana a partir das 18h30 e aos sábados. O treino assenta essencialmente no bem estar do animal e na melhoria da sua relação com os donos. Antes da aceitação de cada cliente, é feita uma sessão de avaliação gratuita e sem qualquer compromisso, com o objectivo, não só de avaliar o cão, como para os donos “avaliarem” a escola e decidirem começar com as aulas ou não.