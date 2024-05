Festival do Arroz Carolino leva gastronomia e música até Samora Correia

O Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas realiza-se já este fim-de-semana na zona ribeirinha de Samora Correia. Dias 17,18 e 19 de Maio o arroz carolino produzido na região é o protagonista e o ingrediente principal dos pratos que vão ser confeccionados no evento anual promovido pela câmara de Benavente, com o apoio da Entidade Regional de Turismo Alentejo e Ribatejo.

Carolino de polvo, carolino malandrinho do mar, carolino de caril de gambas e pudim de carolino são algumas das opções disponíveis nos restaurantes que vão estar no festival, sem esquecer os pratos de arroz carolino vegetarianos. A Academia do Arroz vai ensinar a confeccionar pratos com arroz carolino. Os chefes Noélia Costa, Célia Mendes, Gisela Chaves, Bernardo Duarte, Plínio Alves e Pedro Plantes são alguns dos responsáveis pela tarefa.

Ao longo dos três dias do festival, para além da gastronomia, os artesãos e produtores locais vão vender os seus artigos e todos os dias há cozinha ao vivo. As crianças têm um espaço próprio para brincar com divertimentos e insufláveis. Xutos e Pontapés, David Carreira e The Time Machine Show, da RFM, foram os nomes escolhidos para subir ao palco principal “Lezíria”. Mas a animação é garantida ao longo do dia no palco “Carolino” com àVariações (tributo a António Variações), DJ’s e concerto com Play4U.

De referir ainda a realização do colóquio “Arroz Carolino: Da Investigação à Indústria... A Qualidade Portuguesa que dá Gosto”, que irá decorrer a 18 de Maio, pelas 10h00, no Centro Cultural de Samora Correia. Para a caminhada do Arroz Carolino, dia 19 de Maio, são esperadas cerca de duas mil pessoas e para reduzir a pegada ecológica os visitantes podem comprar o copo do festival, reutilizável.