Técnicos de Cadastro Predial criam Associação

Após a publicação do Decreto-Lei n.º 72/2023, que aprovou o novo regime jurídico do cadastro predial, um grupo de técnicos de cadastro predial uniu-se e fundou a “Associação Nacional dos Técnicos de Cadastro Predial - ANTCP”. A Escritura de Constituição foi efetuada na segunda-feira, dia 13 de Maio, no cartório notarial da Dra. Raquel Magalhães em Alverca do Ribatejo.

A associação é composta exclusivamente por técnicos de cadastro predial, mas as suas origens profissionais e formação de base são multidisciplinares, designadamente: Engª Civil, Engª Florestal, Engª Geográfica, Engª Tec. Agraria, Engª Topográfica, Geógrafos, Solicitadores, Técnico Sup. Especialista de Cadastro Predial e Topógrafos. O Cadastro Predial permite, não só identificar com exactidão a localização dos prédios em todo o território nacional, tanto do ponto de vista administrativo como geográfico, assim como permite conhecer a sua configuração geométrica e a respectiva área.

Luís Coelho, um dos fundadores da Associação, que para além de Técnico de Cadastro Predial também é Solicitador em Alverca do Ribatejo, disse a O MIRANTE que o novo regime é fundamental para o Estado, em termos gerais, conhecer o território nacional e exercer a gestão do mesmo e para permitir aos proprietários e seus descendentes conhecerem e fixarem, as suas propriedades.

Os órgãos sociais da Associação Nacional dos Técnicos de Cadastro Predial - ANTCP tomam posse dia 29 de Maio, em Mafra.