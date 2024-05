Dia do Fascínio das Plantas assinalado pela Universidade de Évora com passeios botânicos

Para assinalar o Dia do Fascínio das Plantas, que se comemora a 18 de Maio, o Laboratório de Botânica da Universidade de Évora vai promover dois passeios botânicos em dois locais da cidade de Évora, nomeadamente o percurso botânico no Alto de São Bento, com ponto de encontro nos Moinhos do Alto de S. Bento, e o percurso botânico pela cidade, com ponto de encontro na porta principal do mercado municipal. O dia é uma iniciativa criada pela EPSO – European Plant Science em 2012, com o objectivo de celebrar a vida misteriosa e fascinante das plantas. Este dia pretende alertar para a importância das plantas para a humanidade, seja na agricultura, com a produção sustentável de alimentos nutritivos, bem como para a produção de bens não alimentares à base de plantas, como o papel, a madeira, os produtos químicos, a energia e os produtos farmacêuticos.