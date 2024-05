LPM Opel celebra "Dia do Cliente" com verificações gratuitas de veículos

"Dia do Cliente Opel" dá oportunidade de proprietários de veículos Opel com mais de quatro anos poderem fazer uma verificação completa e gratuita do funcionamento do seu veículo através da LPM Opel em Leiria, Santarém e Caldas da Rainha.

Os proprietários de veículos Opel com mais de quatro anos vão poder fazer no dia 25 de Maio através da LPM Opel em Leiria, Santarém e Caldas da Rainha uma verificação completa e gratuita do funcionamento dos seus veículos em celebração do “Dia do Cliente Opel”. O “check-up” da viatura é feito sob uma matriz de diagnóstico com mais de 40 pontos de verificação. A iniciativa do “Dia do Cliente” visa ter um impacto na segurança e fiabilidade na condução nas estradas nacionais. No âmbito do dia vão ser oferecidas promoções exclusivas da parte da LPM Opel, como 25% de desconto em oficina e uma oferta brinde. Além disso, vai ser dada a hipótese de se fazer um “test drive” a um novo modelo da gama Opel e ter uma valorização de cinco mil euros na troca de um veículo usado por um Opel novo.