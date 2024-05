Microsoft, OGMA e Delta são as empresas mais atractivas para trabalhar

A Microsoft volta a figurar no ranking da Randstad como a empresa mais atractiva para trabalhar, o que tinha já acontecido em 2023. No pódio, segue-se a OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal e a Delta Cafés, que esteve também no ano passado destacada como uma das três melhores empresas para trabalhar em Portugal.

A concluir o top 10 das empresas mais atractivas estão a Hovione, a Nestlé, a Bosch, a RTP, os Hotéis Real, a ANA - Aeroportos de Portugal e o Banco de Portugal.

Relativamente aos sectores, é a área da saúde aquela que se destaca como sendo a mais atractiva para trabalhar, seguindo-se os sectores do turismo, desporto e entretenimento, aviação e indústria.

O Randstad Employer Brand Research é o maior estudo independente que analisa a percepção da população activa em relação aos 150 maiores empregadores em 32 países diferentes, que cobrem mais de 75% da economia mundial.

Em Portugal vai já na 9ª edição e, este ano, contou com a participação de quase 5.000 profissionais de todas as faixas etárias, com diferentes qualificações, bem como por estudantes, pessoas empregadas e desempregados.