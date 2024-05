Santarém bem representada na Expocaça

A Câmara de Santarém marcou presença na Expocaça com um stand institucional dinamizado por oito associações de caçadores do concelho: Clube de Caça e Pesca “Os Avieiros”, Associação de Caçadores de Achete, Associação de Caçadores de Santa Marta, Associação de Caçadores da Serra do Alecrim, Associação de Caça e Pesca de São Vicente do Paul, Clube de Caçadores de Arneiro das Milhariças, Clube de Caça da Aroeira e Associação de Caçadores da Póvoa de Santarém. O município escalabitano teve ainda um outro stand alusivo à Cidade do Vinho 2024, onde estiveram presentes os produtores de Santarém: Adega de Alcanhões (Condado Portucalense) e Quinta do Arrobe.

A maior feira de caça nacional decorreu no CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, de 10 a 12 de Maio. O programa contou com a presença de vários expositores ligados à temática da caça, demonstrações, conferências e concursos que contribuem para a revitalização da caça e de toda a economia que lhe está associada.

Na inauguração estiveram o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, vários vereadores do executivo e o director regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Rui Pombo, entre outras individualidades.