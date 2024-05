Adega do Cartaxo comemorou setenta anos com planos para o futuro

No jantar de 18 de Maio, sábado, que assinalou os 70 anos da fundação da Adega do Cartaxo, perante dezenas de convidados, o presidente da direcção, Jorge Antunes, anunciou que se vai manter a actual política de desenvolvimento.

“Vamos continuar a investir em tecnologia de ponta, na formação contínua dos nossos colaboradores e na implementação de práticas ambientalmente responsáveis, que respeitem e preservem a nossa região. Com a mesma determinação e paixão que nos trouxe até aqui, estamos certos que os próximos setenta anos serão ainda mais promissores. A nossa história de legado e inovação está longe de terminar – está, na verdade, apenas a começar um novo capítulo.”

O dirigente agradeceu aos fundadores e àqueles que, ao longo dos anos, contribuíram para o crescimento e sucesso da Adega, nomeadamente viticultores, enólogos, equipa administrativa, clientes e parceiros estratégicos como o Instituto da Vinha e do Vinho, a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e a Câmara Municipal do Cartaxo.

Depois de destacar os resultados mais recentes, disse que a Adega irá trabalhar para continuar na vanguarda da produção vitivinícola. “Na vindima de 2023, a Adega transformou quase 12 mil toneladas de uvas. Daqui resultaram cerca de 10 milhões de litros de vinho. E porque falamos de números, deixo-vos só mais um – 11 milhões de euros. Este foi o volume de negócios do último ano. Olhando para o futuro, o compromisso é continuar a aposta na inovação e na sustentabilidade”.

No seu discurso, Jorge Antunes destacou a presença do Presidente do Instituto da Vinha e do Vinho, Bernardo Gouvêa; do Presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, Luís de Castro; do presidente e vice presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Ferreira Heitor e Pedro Reis; do Presidente da Câmara Municipal da Azambuja, Silvino Lúcio; do presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves; da representante da CAP, Ana Barroso; do presidente da VitiTejo Rui Madeira e do presidente da Amec, João Barroca.

Fundada em 1954, a Adega Cooperativa do Cartaxo tem raízes numa região com uma forte tradição vitivinícola. É hoje o segundo maior produtor da região dos Vinhos do Tejo. Na sua história – em que o legado e a inovação se conjugaram –, teve como premissa o investimento no reforço dos seus recursos, humanos e tecnológicos, ao serviço de uma cada vez melhor produção vinícola.