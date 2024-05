Asfertglobal obteve a certificação ZERYA para os seus produtos

A Asfertglobal, empresa líder mundial em biotecnologia, anunciou uma importante expansão do seu compromisso com a agricultura sem resíduos. Numa parceria estratégica com a ZERYA - marca de referência de produções sem resíduos - a Asfertglobal obteve a certificação de sete dos seus produtos, garantindo uma agricultura mais sustentável. Os produtos certificados, já aprovados para produção biológica, são agora reforçados pelo reconhecimento da ZERYA e permitem estratégias de produção sem resíduos. Os mesmos, pertencentes a várias linhas como a Bioestimulação, Biofertilização e Bioproteção - Cuperdem, Foralg BMo, Kiplant Allgrip, Kiplant Eckosil, Kiplant KCa, Kiplant VS-04 e Microil - oferecem alternativas seguras e eficazes para fortalecer as plantas contra stresses bióticos e abióticos, melhorar o crescimento e a produtividade das culturas.