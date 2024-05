"Chaves e Família" há dez anos a apoiar a região na área da segurança

Ao fim de dez anos de trabalho, num breve balanço, Mário Nunes agradece a quem o apoiou, nomeadamente aos clientes, mas também a quem não acreditou e continua a não acreditar nas suas qualidades e capacidades quando, perante uma situação de desemprego, gerada pela insolvência da empresa onde trabalhava, decidiu avançar por conta própria.

Muito obrigado a todos os que acreditaram e acreditam e que nos acarinham todos os dias. E obrigado também aos que nunca acreditaram e não acreditam e nos disseram que não íamos aguentar uma semana sequer. Obrigado por serem o aditivo do nosso querer, do nosso acreditar e da nossa força. Continuem aí a ver-nos vencer, refere.

A Chaves e Família, em Santarém, é uma empresa da área da segurança fazendo duplicação de chaves de casa, lojas e automóveis, duplicação de comandos para portões e dispõe de fechaduras e canhões de média e alta segurança. Com loja no Pingo Doce de S. Domingos, em Santarém, distingue-se por um serviço de 24 horas de abertura de portas. Seja a que dia ou horas forem há sempre alguém disponível para ajudar.

Quando quiseres saltar, mas tiveres medo, é a altura certa para saltares, refere o jovem empresário para resumir o seu início de actividade. Quanto ao percurso já realizado, durante o qual e por dois anos, teve que trabalhar sozinho dez horas por dia, sete dias por semana, sublinha que o crescimento passa sempre pela humildade e resiliência e que são a experiência e o conhecimento adquiridos ao longo dos anos, que lhe permitem dizer com honestidade: “Somos muito bons no que fazemos e a nossa imagem fala por si, mas nunca somos melhores que ninguém”.

A Chaves e Família funciona todos os dias das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00.