Distinguido processo de aproveitamento do bagaço de azeitona da EntoGreen

A EntoGreen, empresa de Santarém especializada no desenvolvimento de soluções biotecnológicas para a produção de proteína animal e fertilizantes orgânicos, através da reutilização e valorização de sub-produtos da indústria agro-alimentar, suscitou o interesse dos mais de 200 participantes no 1º Fórum de Agricultura Sustentável, com o seu sistema de aproveitamento do bagaço de azeitona resultante da produção de azeite. Durante o encontro que decorreu dia 14 de Maio no CNEMA foi entregue o primeiro certificado de Olival Circular pelo ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, à empresa AgriMendes, localizada em Casais das Comeiras, que, na campanha de 2023, viu o bagaço de azeitona resultante do processo de produção do seu azeite ser totalmente transformado em novos produtos derivados através da biotecnologia de bioconversão desenvolvida pela EntoGreen.

Na Unidade Industrial de Santarém, a EntoGreen tem capacidade para transformar cerca de 36.000 toneladas de bagaço de azeitona em proteína, óleo e fertilizante orgânico de insecto por ano, criando mais com os mesmos recursos naturais.