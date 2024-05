Abrantes vai estar em festa de 7 a 15 de Junho

As Festas de Abrantes estão de volta para animar a cidade de 7 a 15 de Junho com um cartaz musical com nomes conhecidos do panorama nacional, artesanato, tasquinhas, homenagens e um espaço dedicado à divulgação de bandas do concelho.

O palco principal, que vai estar na esplanada 1º de Maio, vai contar com as actuações de David Carreira, a 7 de Junho; dos The Gift, a 8 de Junho; da fadista Sara Correia, a 9 de Junho e de Jorge Guerreiro, a 10 de Junho. Ao mesmo palco sobe Cais Sodré Funk Connection, a 11 Junho; David Antunes & Midnight Band com os convidados Jéssica Cipriano, Emanuel Moura e David Luís, a 13 de Junho e Carlão, a 15 de Junho. A 14 de Junho, dia da cidade, o palco Manuel Maurício, situado no Aquapolis Sul, em Rossio ao Sul do Tejo, recebe Tony Carreira e haverá transporte para o local, informa a Câmara de Abrantes em comunicado.

No Jardim da República vão estar as tasquinhas do Centro Social do Pessoal do Município de Abrantes, do Clube Desportivo “Os Patos”, da Casa do Povo de Mouriscas, da Associação Cultural Os Amigos de Martinchel, da Casa do Povo do Pego, do Centro Recreativo e Cultural de Barreiras do Tejo, da Sociedade Cultural e Recreativa de Carreira do Mato, do Clube Desportivo e Recreativo de Alferrarede “Os Dragões” e do Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Revelhos.

A feira de artesanato vai contar com a presença de vários expositores de vários pontos do país e a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA) vai ser homenageada pelos seus 25 anos de existência, para além da habitual homenagem aos funcionários do município.